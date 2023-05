Queimadas urbanas podem ser denunciadas por fone e Whatsapp em Andradina

ANDRADINA – O período chuvoso está terminando e, consequentemente o número de ocorrências de queimadas urbanas tem aumentado em Andradina. Os números preocupam a Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente, além de órgãos como a Defesa Civil e Corpo de Bombeiros, que combatem os pequenos focos de incêndio, que além do risco ao patrimônio, representam um risco a saúde pública.

“O período mais crítico do ano para a seca não chegou, mas as queimadas urbanas em Andradina estão crescendo muito. A maioria dos incêndios são criminosos, principalmente às margens da rodovia, por exemplo”, destaca a Secretária Leila Rodrigues.

Queimar áreas de vegetação durante o período seco é crime e queimadas urbanas é proibido o ano todo. A pessoa que for flagrada praticando esse tipo de ato pode ser multada e responder por crime ambiental. As redes sociais são comumente utilizadas para reclamações do gênero em Andradina, mas o munícipe que flagrar uma queimada pode denunciar o caso à Secretaria que tomará todas as providências para que esse crime ambiental seja punido.

Queimadas urbanas são crimes previstos por lei e podem ser denunciados via telefone: (18) 3723-6292 ou por WhatsApp: (18) 99621-7347.

A orientação é de que o Corpo de Bombeiros também seja acionado, em caso de queimadas, pelo telefone 193.

O crime

A prática de queima de resíduos sólidos e de vegetação seca em áreas urbanas tem consequências graves para o ser humano ainda mais quando se trata de crianças, idosos e pessoas com problemas respiratórios, além de provocar impactos ao meio ambiente através da emissão de gases poluentes, destrói a vegetação e pode causar a morte de animais que ocupem as redondezas.

“Com registro baixo de chuvas a umidade do ar diminui, e neste período aumentam os casos de queimadas urbanas, sendo assim, a fiscalização está sendo intensificada para inibir a prática das queimadas urbanas”, disse Jéssica Afonso, da Secretaria de Meio Ambiente.

Limpe seu terreno

Por conta da estiagem, a orientação da Secretaria de Meio Ambiente é de que a capina seja feita de forma frequente nos terrenos particulares. Essa é a forma mais eficaz de limpeza, já que não traz danos à natureza. O material deve ser recolhido de forma imediata a fim de evitar queimadas.