Asfaltamento de estrada no Jaó vai garantir desenvolvimento e novos empregos

ANDRADINA – O asfaltamento de um trecho de 7 quilômetros de estradas rurais na área do Jaó chegou a 60%. As obras, consideradas de vital importância para o desenvolvimento do município, abrangem trechos das estradas vicinais “Orlando Batista Palhares” e “Deusdethe Alexandre Salomão”, popularmente conhecidas como “Estrada do Baby Beef”.

A obra foi liberada pelo Governo do Estado de São Paulo com investimento de R$ 14 milhões. O atual prefeito de Andradina, Mário Celso Lopes, recebeu com essa obra, a realização do seu primeiro pedido político, feito como empresário e candidato a prefeito há 22 anos atrás.

A estrada em questão fica no entroncamento da Rodovia Marechal Rondon (SP-300) com a Rodovia Integração (SP-563). São quase 7 km de comprimento representaria um grande desenvolvimento para a cidade. Além de ser fundamental para pequenos proprietários rurais, ela melhora as condições de empreendimentos daquela região da cidade já que margeia investimentos como o Parque Aquático Acqualinda, o Laticínio da Coapar “Melhor do Campo” e também leva a unidade do frigorífico Better Beef, cujo empresários tem interesse na ativação com objetivo a exportação de carne.

O projeto da ativação prevê confinamento de gado com barracão coberto e engorda de gado, com previsão mais de 400 abates diários e oferta de aproximadamente 500 novos empregos.

