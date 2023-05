Governo de Andradina vai criar centro municipal de atendimento a autistas

O Governo de Andradina vai criar um centro de assistência as crianças com transtorno do espectro autista no âmbito da administração municipal. O projeto anunciado pelo prefeito de Andradina, Mário Celso Lopes, ao lado da secretária de Saúde, Maristela Marinho e da Educação, Estela Goda, envolve as Secretarias e terá ênfase em diagnóstico precoce, atendimento multiprofissional e acesso a políticas públicas de tratamento.

O projeto vem em um momento estratégico já que Andradina ainda não dispõe do serviço de diagnóstico, tratamento e reabilitação para pessoas com Transtorno do Espectro Autista dentro do Sistema Único de Saúde (SUS), pois é considerado serviço de Alta Complexidade cujo atendimento tem como referência a cidade de Araçatuba, a qual regula as vagas para Andradina e demais 40 municípios. O atendimento, que ainda é insuficiente em número de vagas, acontece no Hospital Ritinha Prates em Araçatuba, distante aproximadamente 120 km de nossa cidade, dificultando muito o acesso para as terapias semanais especialmente de crianças com diagnostico de TEA. “A demanda de Transtorno do espectro autista está cada vez maior e a oferta de vagas no CER de Araçatuba tem sido insuficiente”, disse a secretária de Saúde Maristela Marinho.

No âmbito da Secretaria Municipal de Educação atua na gestão do ensino público da educação infantil e ensino fundamental atendendo crianças de 0 (zero) a 10 (dez) anos com a inclusão de alunos com TEA, com ações que visam a qualidade das aprendizagens e a valorização e qualificação dos docentes, com o objetivo de garantir a igualdade de condições.

Segundo as estatísticas Andradina poderia ter cerca de 265 crianças com TEA, e atualmente menos de 50 recebem atendimento na APAE e AMA (Associação de Mães de Autistas) do município. No momento, há um número de 163 crianças com diagnóstico e/ou hipótese diagnóstica TEA que não estão inseridas em atendimento especializado na rede municipal.

A iniciativa considera a importância de atendimento precoce, com qualidade, equidade, humanizado, integral e acesso universal. “A necessidade de criação e implantação do Centro de Referência Municipal para o Transtorno do Espectro Autista – TEA em Andradina é justificável devido à alta procura e assim vamos aumentar a oferta de serviço especializado”, disse o Prefeito.

TEA

O Transtorno do Espectro Autisma é uma condição neuropsiquiátrica que costuma se manifestar ainda na primeira infância (de zero a seis anos) e comprometer o desenvolvimento nas áreas da linguagem, interação social e do comportamento. Não há uma causa isolada, podendo resultar da combinação de fatores genéticos e/ou ambientais. A causa do TEA ainda permanece desconhecida, porém de acordo com evidências científicas não há uma causa única.

Até o momento sabe-se que o autismo ocorre devido a fatores genéticos, o que acontece na grande maioria dos casos, e a fatores ambientais. Hoje sabemos que na verdade existe uma combinação de fatores genético e ambientais

O grau de gravidade pode variar de pessoa para pessoa, podendo apresentar grau leve, com pouca dependência e discreta dificuldade de adaptação até o grau elevado, com total dependência para as atividades de vida diárias, ao longo de toda vida.

Secom/Prefeitura