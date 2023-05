Secretaria de Saúde fortalece ações de bloqueio contra a Dengue

ANDRADINA – A Secretaria Municipal de Saúde de Andradina, através da equipe de Vigilância e Endemias está ampliando as ações de combate ao mosquito aedes aegypti (transmissor da dengue, chikungunya e zika). Para aumentar a eficácia das ações de “bloqueio”, os agentes estão usando um pulverizador costal (conhecido como máquina fumacê costal) como reforço ao trabalho dos agentes de endemias do município.

De acordo com a subsecretária de Saúde, Jamile Canassa, o equipamento é utilizado para combater o mosquito na fase adulta em áreas onde foram identificados casos positivos da doença. Nestes casos uma área determinada é mapeada e as ações se concentram np combate para evitar a proliferação da doença.

“O combate não pode parar. As ações de controle do Aedes aegypti acontecem em várias frentes e essa é mais uma atividade realizada com objetivo de eliminar os possíveis focos”, disse.

Além disso a secretaria atua na fiscalização de residências, e eliminação de criadouros com a campanha Andradina Limpa e faz aplicação larvicida e ainda fumacê. “O melhor método de combate a Dengue é a destruição de criadouros e para tanto a participação da comunidade ´é essencial”, afirmou.

