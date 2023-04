Após ataque em creche, SC anuncia colocar um policial armado em cada escola estadual em até 60 dias

Em relação às creches e escolas municipais, Mello afirmou que o Estado não irá exigir a escolta armada e que será de responsabilidade de cada administração a decisão. “A gente vai ter colaboração com os prefeitos e entendimentos, mas é de responsabilidade do município.”

“Já começamos o processo. A ronda na escola já começou, o vigia na escola já começou. E o homem ou a mulher armada dentro da escola em 60 dias a gente começa”, disse.

Após o crime, a prefeitura de Blumenau anunciou férias na rede municipal de ensino para contratar segurança privada. As aulas retornam em 17 de abril.

Outras medidas, como a implantação de 125 câmeras nas escolas do município, já haviam sido anunciadas pela prefeitura após o ataque à creche. A creche onde houve o ataque fará uma reunião com órgãos do governo, na terça (11), para traçar planos de segurança.

Em entrevista ao g1 SC na sexta-feira (7), a fundadora do Núcleo de Estudos e Pesquisas sobre Violências (NUVIC) da Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC), Ana Maria Borges de Sousa, já havia afirmado que a presença de vigilantes ou a policiais nas escolas em uma lógica de “criar personagens que fazem a repressão” pode auxiliar no combate das violências, mas não é suficiente.

Segundo a especialista, é necessário políticas públicas, com o auxílio da comunidade escolar, gestões e governos para incentivar uma cultura de direitos humanos e de direito à vida.

“A gente precisa incentivar nas escolas, nas famílias nas instituições uma cultura de direitos humanos e de direito à vida. É preciso implementar uma gestão de cuidado com a vida” explica.

Crime

O ataque ocorreu na unidade de ensino particular que fica na rua dos Caçadores, no bairro Velha. Segundo a polícia, o assassino pulou o muro da creche e iniciou o ataque com uma machadinha.