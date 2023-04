Engavetamento mata caminhoneiro na BR 158

Veículo seguia para Aparecida do Taboado quando colidiu com outros dois caminhões parados no acostamento.

SELVÍRIA/MS – No final da tarde de segunda (10), mais um acidente foi registrado entre o KM 226 da BR 158, na área rural do município de Selvíria (MS).

O veículo, que seguia sentido Selvíria/Três Lagoas e iria para Aparecida do Taboado (MS) carregado com celulose, colidiu com dois outros caminhões que estavam parados. O motorista do caminhão bitrem, identificado como Nilson Gomes, de 65 anos, que conduzia o veículo com placa de Araçatuba (SP) veio a óbito na hora.

Os trabalhadores teriam dado ordem de parada a um caminhão bitrem carregado com celulose, onde o condutor parou e em seguida, outro bitrem, que também estava carregado com celulose, viu os serviços na pista, conseguindo frear. Porém, o terceiro caminhão que era conduzido por Nilson bateu com força na traseira desse segundo veículo, que foi arremessado e acabou batendo no primeiro.

A pista estava no momento do acidente no esquema de Siga e Pare, devido a obras. As equipes do Corpo de Bombeiros e da Polícia Rodoviária Federal estiveram no local, além da perícia.

Fonte: Radio Caçula