Adolescente deixa alunos feridos em ataque à escola particular de Manaus

O adolescente de12 anos, que teria levado uma arma branca dentro da mochila, feriu ao menos duas colegas de classe. O autor do atentado também se feriu com o instrumento que, segundo outros estudantes, era uma faca de cozinha.

MANAUS/AM – Um estudante do 7º ano do Colégio Adventista do Amazonas (IAM), localizado na Zona Sul de Manaus, praticou um atentado contra os colegas de sala e uma professora, na segunda-feira (10/4). O adolescente de 12 anos, que levou uma arma branca dentro da mochila, feriu ao menos duas pessoas. Equipes da Polícia Militar e Polícia Civil estiveram no local e levaram o jovem para a Delegacia Especializada em Apuração de Atos Infracionais (Deaai).

O autor do atentado se feriu com o instrumento que, segundo os estudantes da turma, era uma faca de cozinha. A polícia também apura se ele atingiu uma professora. O colégio confirmou que houve a agressão física superficial de apenas duas colegas de classe. Segundo nota da instituição, as vítimas foram atendidas pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu).

De acordo com relatos de pais e adolescentes, o jovem era alvo constante de bullying no ambiente escolar e por meio de grupos de WhatsApp.

No comunicado oficial, a escola se colocou disposta a colaborar com as autoridades policiais e afirmou que as aulas estão suspensas até quarta-feira (12). Os alunos foram liberados. Nenhuma das autoridades policiais se manifestou sobre o caso.