Interior de SP: Homem esfaqueia sete pessoas em hospital e acaba morto pela PM

AMÉRICO BRASILIENSE – Um homem causou tumulto no Hospital Municipal José Nigro Neto, em Américo Brasiliense (SP), região de Araraquara, na madrugada desta sexta-feira (7). De acordo com a Polícia Militar, o agressor chegou ao hospital nervoso e teve um surto, atacando pacientes e equipe médica com uma faca. Sete pessoas ficaram feridas no incidente.

O agressor, que tem histórico de uso de drogas e já causou problemas na cidade, chegou ao pronto-atendimento e foi medicado. No entanto, ele sacou uma faca e começou a esfaquear as pessoas. A polícia foi acionada e iniciou uma negociação para controlar a situação, mas o agressor manteve uma pessoa refém.

Com a viatura da polícia próxima ao local, os agentes conseguiram controlar a situação rapidamente. O policial iniciou uma negociação para que o agressor largasse a faca, mas ele não soltava e estava tentando esfaquear a todo momento. Em um determinado momento, a pessoa que estava sendo mantida refém conseguiu se afastar do agressor e o policial efetuou os disparos.

Tanto as vítimas quanto o agressor foram socorridos, mas o homem não resistiu aos ferimentos e morreu. De acordo com a PM, nenhuma das pessoas feridas corre risco de morte.

O caso foi registrado no Plantão Policial de Araraquara. A PM ainda investiga as causas do surto do agressor e se há relação com o uso de drogas.