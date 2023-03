Vítima estava com as mãos amarradas com um fio de eletricidade. Suspeito de ter cometido o crime foi preso em flagrante na noite de terça-feira (28).

REGENTE FEIJÓ – O corpo de uma mulher, de 56 anos, foi encontrado carbonizado dentro do porta-malas de um veículo, na noite noite de terça-feira (28), em Regente Feijó (SP). Um homem, de 62 anos, foi preso suspeito de ter cometido o crime.

Segundo o delegado responsável pelo caso, Airton Roberto Guelfi, o automóvel foi encontrado incendiado em meio a uma plantação de soja na zona rural da cidade.

Durante o trabalho pericial no local, a polícia localizou o corpo de uma mulher no interior do compartimento de carga do carro. A vítima estava totalmente carbonizada e com as mãos amarradas com um fio de eletricidade, usado para auxiliar veículos.

Através das placas do automóvel, constatou-se que a proprietária era moradora de Regente Feijó. Em contato com os familiares da suposta vítima, um suspeito de ter cometido o crime foi identificado. Ele também é morador do município e mudou-se recentemente.

O homem, de 62 anos, informou versão contraditória à Polícia Militar e Civil. Além disso, ele possuía uma queimadura recente em um dos antebraços.

O suspeito foi conduzido a delegacia e, durante interrogatório, confessou indiretamente o crime.

Ele foi preso em flagrante e indiciado por homicídio triplamente qualificado e ocultação de cadáver. O homem foi conduzido a Presidente Prudente (SP), onde aguardou audiência de custódia.

Ainda conforme o delegado, a equipe encontrou uma decisão judicial recente de medida protetiva imposta contra ele por violência doméstica contra outra mulher, na cidade de São Paulo.