Sucesso total o Almoço e Leilão Virtual de Gado Geral da Paróquia N. S. das Graças

ANDRADINA – Mais uma vez toda a comunidade andradinense, assim como de toda a região e até de outros estados, compareceu em peso no Almoço e Leilão de Gado Virtual em prol da Paróquia Nossa Senhora das Graças, realizado em seu salão de eventos a partir das 12h do último domingo, 12. A renda obtida com o evento será revertida para continuidade das obras sociais da igreja, assim como as ampliações que já estão em andamento.

No almoço por adesão foram servidos arroz, feijão gordo, farofa, salada verde com tomate, mandioca, churrasco composto de carne, frango e linguiça assados, tudo isso regado a uma boa cerveja gelada, sucos diversos, água e refrigerante, com preços que cabiam nos bolsos de todos os presentes ao evento.

O Leilão Virtual de Gado começou pouco tempo depois do almoço ser servido, tendo leiloeiros e pisteiros se esforçado para captar os melhores lances ofertados por criadores de gado de Andradina e toda região. O valor geral não foi fornecido, mas se sabe de antemão que alcançou um grande número e vai ajudar substancialmente as obras executadas pela Paróquia Nossa Senhora das Graças.

Os envolvidos na organização agradecem todos os voluntários, profissionais liberais, leiloeiros experientes e principalmente os muitos jovens que ajudaram em todas as etapas do Leilão.