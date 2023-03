Morre mulher que se queimou ao ter fogareiro a alcoól explodido em restaurante

ANDRADINA – Faleceu neste domingo, 19, a atendente de restaurante, Ana Lúcia Inácio, vítima de acidente de trabalho quando estava ao lado de um fogareiro abastecido a álcool (bistrô), no seu local de trabalho. O bistrô explodiu e a atingiu em cheio. Ela foi socorrida incialmente pelos bombeiros até a UPA – Unidade de Pronto Atendimento e, devido a gravidade, foi transferida e estava internada em um hospital especializado em queimaduras na cidade de Bauru desde o ocorrido, no último dia 01 de março.

Segundo informações, A.L.I. está entubada, devido as queimaduras pelo corpo, notadamente rosto e tórax e havia aspirado o vapor quente provocado pelo fogo, o que lhe ocasionou graves lesões nos pulmões e traquéia.

A princípio ela não corria risco de morte, mas as lesões acabaram se agravando e ela não resistiu, indo a óbito neste domingo, 19.

A Policia Civil está investigando o caso e com a morte da vítima, vai apurar todas as responsabilidade e se for constatada alguma negligência, o responsável pode responder criminalmente pelo homicídio, que pode ser culposo (quando não há intenção), ou doloso.

OUTRA GRANDE PERDA

Também neste domingo faleceu a criança Ana Luiza, filha do servidor público municipal do setor de merendas, Marcondes Soares e da dona de casa Renata Ferreira. A criança estava internada há pelo menos 10 dias e teve agravado um quadro de pneumonia.