Jovem de 20 anos morre em acidente na vicinal de Mirandópolis

MIRANDÓPOLIS – A jovem Aline Alves Teixeira, de 20 anos, morreu ao se envolver em um gravíssimo acidente de trânsito ocorrido na madrugada deste sábado, 18, na Vicinal Tadaichi Hattori, entre o distrito de Amandaba e Mirandópolis. Outras duas jovens, também moradoras de Lavínia, estavam no veículo e sofreram ferimentos sem muita gravidade pelo corpo. A Polícia Militar de Mirandópolis e o Corpo de Bombeiros de Andradina, além da perícia técnica atuaram na ocorrência. Não há informações do velório e sepultamento da vítima fatal.

Segundo informações, o acidente aconteceu por volta das 5h da manhã deste sábado (18), quando o veículo GM Omega, ocupado por três mulheres: a vítima fatal Aline, além da motorista L. M. V. N., e a menor M. E. S. V., de aproximadamente 17 anos, e, por motivos a serem investigados pela Polícia Civil, a motorista perdeu o controle em uma curva, capotando em seguida, batendo contra uma cerca de arme farpado (arrebentando-a) e muito forte contra uma árvore de uma propriedade rural ali localizada.

O sitiante escutou o estrondo e foi averiguar o que havia ocorrido, deparando com a cena chocante, acionando o serviço de ambulância de Mirandópolis, socorrendo a motorista e a menor até o Hospital Geral daquele município. A condutora sofreu escoriações e contusões pelo corpo, felizmente sem muita gravidade e a adolescente uma luxação no braço direito, sendo imobilizado, permanecendo em observação.

A condutora foi submetida ao teste do etilômetro, aferindo 0,20 mg/l, de ar alveolar expelido, sendo autuada por estar sob efeito de bebida alcoólica, porém, não embriagada, já que estavam preservadas suas atividades psicomotoras, tendo sua CNH – Carteira Nacional de Habilitação recolhida.

Como a jovem Aline ficou presa entre as ferragens do GM Ômega, foi necessário acionar o Corpo de Bombeiros de Andradina para o desencarceramento, e socorrida também ao HGM, onde foi constatado que ela não resistiu aos ferimentos, indo a óbito. Ela provavelmente era a passageira do banco da frente, pois foi o lado que atingiu a arvore com mais violência.

As três mulheres voltavam do rodeio que está sendo realizado na cidade de Nova Independência, distante aproximadamente 80 Km de Lavínia, onde morava a vítima e as outras duas sobreviventes.

O GM Ômega sofreu destruição completa no acidente.