Dupla mata 6 pessoas em bar após perder jogo de sinuca

Cinco homens e uma adolescente foram assassinados em Sinop, a cerca de 500 km de Cuiabá. Após a chacina, a dupla fugiu em uma caminhonete branca

SINOP/MT – Dois homens mataram seis pessoas em um bar em Sinop, a 504 km de Cuiabá, na tarde de terça-feira (21). As vítimas são cinco homens e uma adolescente de 12 anos, segundo o g1.

As imagens de circuito de segurança do estabelecimento registraram o momento em que um dos homens, com uma pistola, pede para que as algumas das vítimas fiquem de costas, viradas para a parede. Enquanto isso, um outro homem pega uma espingarda calibre 12 mm na caminhonete e chega atirando.

Algumas pessoas, entre elas a adolescente, tentam correr, mas são atingidas já fora do bar. Conforme a perícia, que esteve no local, a garota foi atingida por um tiro de espingarda nas costas.

Após a execução, os homens pegam o dinheiro que está em uma das mesas de sinuca e outros objetos pelo bar, entram numa caminhonete que estava estacionada em frente ao bar e fogem. Das nove pessoas que estavam no local, tirando os suspeitos, seis morreram e uma ficou ferida. Ela foi socorrida pelo Corpo de Bombeiros em estado grave.

Momentos antes dos tiros

Segundo o tenente Romening dos Santos Silva, os homens perderam uma primeira partida, foram buscar mais dinheiro, voltaram ao bar e perderam novamente. Depois de serem alvo de piadas das pessoas que participavam do jogo, foram até o carro e pegaram as duas armas.