Centenas de pessoas prestigiaram a 3ª edição do Porco no Rolete da Creche Nana Nenê

ANDRADINA – Aproximadamente 1,2 mil pessoas, somados a mais de 200 voluntários de clubes de serviço, compareceram no último domingo, 06, na 13ª edição do Porco no Rolete, em prol da Creche Berçário “Nana Nenê”, mantida pela Associação Espírita André Luiz. O resultado final do evento vai ajudar substancialmente para que a entidade continue realizando seu trabalho assistencial. O presidente da entidade, Paul Geraldo, fez um agradecimento a todos que ajudaram para que tudo saísse na mais perfeita ordem.

O evento era o mais esperado dos últimos dois anos pela entidade, seus diretores e colaboradores em geral já que, devido a epidemia de coronavírus, deixou de ser realizado nos anos de 2020 e 2021, comprometendo significativamente o caixa da mantenedora, que teve que se virar como pode para dar conta do recado.

Porém, a sociedade como um todo entendeu que era hora de se juntar por uma boa causa e comprou todos os ingressos antecipadamente. Não havia mais convites para aquisição já durante a realização do Porco no Rolete.

Agora a Associação Espírita André Luiz terá condições de, a partir do montante arrecada, desenvolver um trabalho melhor ainda do que já vem realizando. O convite para o Porco no rolete 2023 já foi feito à toda sociedade andradinense e da região.

55 CRIANÇAS

A Associação Espírita André Luiz, mantenedora da Creche Nana Nenê, atende gratuitamente em média 55 crianças na faixa etária de 3 meses a 4 anos incompletos.

AGRADECIMENTO

NADA SE FAZ SOZINHOS, temos convicção e certeza disso!

No domingo, 06, essa afirmação foi ainda mais real por ocasião do XIII PORCO NO ROLETE, quando muitas dezenas de AMIGOS e o PÚBLICO nos premiaram com sua colaboração, contribuição, dedicação e empenho para que a GRANDE FESTA pudesse ser realizada com alegria, fartura e fraternidade. Alguém já disse que a solidariedade é um bem que se multiplica pela divisão e temos mais certeza dessa verdade. Na impossibilidade de agradecer a todos os Clubes de Serviços, entidades Irmãs, e aos anônimos que se doaram ao evento e seu sucesso os NOSSOS AGRADECIMENTOS. MUITO OBRIGADO A TODOS!