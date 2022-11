Convênio entre Prefeitura e Itesp vai promover a regulação fundiária de 200 terrenos

ANDRADINA – O Governo de SP, por meio da Secretaria da Justiça e Cidadania e da Fundação Itesp realizou um convênio com o Governo de Andradina para promover a regulação fundiária de terrenos nos bairros Vila Mineira, Vila Botega e Gavioli.

Esse convênio vai promover a entrega de títulos de propriedade para famílias que possuem residência nestes bairros mas não tem a posse definitiva dos terrenos.

O Programa de Regularização Fundiária Rural e Urbana da Fundação Itesp é uma ação social do Governo do Estado de São Paulo em parceria com os municípios que proporciona desenvolvimento, geração de renda, segurança jurídica para as famílias e arrecadação para os municípios.

Em Andradina ele já foi executado nos bairros de Planalto e Paranápolis, que ficam fora do perímetro urbano da sede do município e surgiram em função de um ramal da antiga Estrada de Ferro Noroeste do Brasil.

Uma reunião com a presença do Analista de Desenvolvimento fundiário do Itesp , Manoel Martins dos Santos, do secretário de Obras Geraldo Pilla e do prefeito Mario Celso Lopes atualizou o progresso do trabalho na primeira planta do bairro Gavioli.

Com esse trabalho, nos três bairros, será possível a para a entrega de centenas de títulos de terrenos.

“Estamos buscando resolver e solucionar o problema fundiário de pessoas baixa renda que estão ainda com suas propriedades sua casa o seu terreno sem o documento. Através desse levantamento cerca de 200 propriedades vão receber o seu título definitivo registrado em cartório e serão donos definitivamente de seus lares”, disse o Prefeito Mário Celso Lopes.