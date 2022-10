Vereador de Castilho comete suicídio por enforcamento

CASTILHO – O vereador da Câmara de Castilho, Marco Antônio Ferreira Jeronimo, de 46 anos, mais conhecido como “Marquinho do Junqueira”, em alusão ao bairro rural em que morava e tinha comércio, ou “Marquinhos da Ambulância”, devido ser lotado nesse setor por mais de 20 anos, porém, estava afastado, cometeu suicídio por enforcamento na madrugada de quarta-feira (12), feriado nacional de Nossa Senhora Aparecida. O prefeito Paulo Boaventura decretou luto oficial de 3 dias, quando as bandeiras das repartições públicas são hasteadas a meio mastro.

“Marquinhos da Ambulância” era bastante conhecido na cidade de Castilho e, segundo informações, o vereador vinha sofrendo com o fim do relacionamento com a esposa, passando por momentos de depressão profunda e, por volta das 3h30 da madrugada de quarta-feira (12), e, segundo amigos seus, até teria enviado um vídeo para a ex-esposa dizendo que iria se matar, praticando o ato estremo contra a própria vida.

O suicídio foi descoberto pela manhã, já que o vereador não tinha costume de dormir até mais tarde, por isso amigos do bairro Junqueira foram chama-lo e como ele não atendeu, deram um jeito de ver o que acontecia e constataram o corpo do vereador pendurado por uma corda amarrada em um dos cômodos da casa.

As Polícias Civil e Militar foram acionadas, preservando o local para o trabalho da perícia técnico/científica.

COMPANHEIRO DE CÂMARA

O vereador Albecyr Pedro da Silva também compareceu ao local dos fatos e lamentou a morte do companheiro no legislativo castilhense: “É realmente muito triste, o Marquinhos vinha fazendo um brilhante trabalho na Câmara e era um homem muito alegre e um grande amigo, sem dúvida fará muita falta no Legislativo Castilhense”.

Já o delegado da Polícia Civil, Tadeu Coelho Carvalho, com uma equipe da Polícia Civil, também compareceu ao local e disse que ao que tudo indica, pela dinâmica dos fatos, o vereador cometeu mesmo suicídio, mas vai aguardar os exames necroscópicos para conclusão do inquérito instaurado para apurar os fatos.

LUTO OFICIAL NO MUNICÍPIO

O Prefeito Paulo Boaventura cancelou todos os eventos públicos que seriam realizados na quarta-feira (12), em comemoração ao Dia da Criança. Num momento triste como esse devemos respeitar a dor da família, disse ele.

O corpo do vereador “Marquinhos da Ambulância” foi encaminhado para o IML – Instituto Médico Legal de Andradina, para ser submetido ao exame necroscópico, e depois liberado para que a família proceda o velório, que acontece das 08h às 14h, no recinto da Câmara Municipal de Castilho e posteriormente será sepultado no cemitério São José.