Homem é morto com golpes de faca no Patrimônio de Paranápolis

Depois de cometer o homicídio, autor foi preso em flagrante pela Polícia Militar quando estava embaixo de um pé de manga ainda em Paranápolis

ANDRADINA – A Polícia Militar prendeu na manhã de terça-feira (11), o desempregado Allan Cristiano Brunhara, de 36 anos, morador no bairro Antena, acusado de assassinar Edmar Rodrigues da Silva, o “Faustão”, de 48 anos, da Vila Mineira, quando a vítima estava em sua chácara no patrimônio de Paranápolis. Encaminhado para o 1º DP, foi indiciado e recolhido à cadeia de Pereira Barreto. A arma do crime foi apreendida.

Segundo informações coletadas pela reportagem no 1º DP, com o acusado do crime, a desavença entre os dois aconteceu quando Allan teria ido a pé até o patrimônio de Paranápolis, distante 6 Km da área urbana de Andradina, a princípio para chupar manga na chácara da vítima.

Em determinado momento, segundo o autor, a vítima teria se apoderado de uma faca enorme e tentado praticar um estupro contra ele. Rapidamente o autor teria tomado a faca e desferido três golpes contra o tórax (lado esquerdo), abdômen e antebraço. Ferida, a vítima saiu de syua casa e andou aproximadamente 200 metros, quando já caiu morto na calçada de uma casa.

O autor foi para debaixo de um pé de manga e aguardou até a chegada da Polícia Militar, confessando o crime, porém achou que só tivesse “ferido” a vítima. No 1º DP ficou sabendo que “Faustão” morreu.

PRESO POR FURTO

Allan esteve preso por aproximadamente 2 anos e 8 meses por crimes de furto e recentemente havia recebido o benefício da Justiça para cumprir o restante da pena em casa, a chamada Liberdade Assistida (L.A.).

“Faustão” também já havia sido preso por vários crimes e até pouco tempo atrás também esteve preso, mas estaria sossegado, segundo familiares e aproveitava o tempo livre para cuidar de sua chácara no patrimônio de Paranápolis.