Desempregado é preso no bairro Santa Cecília acusado de porte Ilegal de Arma e tráfico

ANDRADINA – O desempregado A. P., de 23 anos, residente na rua Isabel Santos Kennetch, bairro Santa Cecília, foi preso pela Polícia Militar na noite de sexta-feira (07), acusado porte ilegal de Arma de fogo e tráfico de entorpecentes, ao ser flagrado com um revólver calibre 32, marca INA, uma pedra de crack pesando 14 gramas, além de R$ 1.130,00 em dinheiro, além de estojos deflagrados de munição do mesmo calibre da arma. Encaminhado ao plantão policial, foi indiciado e recolhido à cadeia de Pereira Barreto, aguardando audiência de custódia. A arma, droga e dinheiro foram apreendidos.

A prisão do acusado aconteceu durante patrulhamento preventivo no município de Andradina, pelo Bairro Santa Cecília, quando os policias militares de uma equipe Força Tática, Sgt Fagundes; Cb Richard; Cb Cebalos e Cb Gomes, cientes das inúmeras denúncias de tráfico de entorpecentes no bairro, direcionaram o patrulhamento tático para aquele bairro.

Ao acessarem a rua Isabel Santos Knecht, visualizaram um fluxo de pessoas, que ao perceberem a presença da equipe, dispersaram-se, sendo que uma delas (antecedente criminal por tráfico), correu.

Durante a tentativa de fuga, a pessoa perseguida arremessou para o terreno vizinho, várias notas de dinheiro, algo que aparentava ser uma pedra de crack com tamanho considerável, e uma arma.

Após ser detido e revistado, os policiais iniciaram a varredura pelo terreno, e conseguiram localizar um revólver municiado, dinheiro e entorpecente. Durante entrevista com a pessoa que tentou fugir, ela confessou a traficância e o porte de arma, porém, não informou porque tinha a arma.

O acusado, arma, munição, dinheiro e entorpecente foram conduzidos para o Plantão Permanente, onde o delegado plantonista ratificou a voz de prisão, apreendendo a arma, munição, dinheiro e entorpecente, e recolhendo-o à carceragem, ficando à disposição da Justiça e aguardando audiência de custódia.