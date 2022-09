Deputado estadual Campos Machado é o mais novo ‘cidadão andradinense’

ANDRADINA – O Deputado Estadual Campos Machado, presidente estadual do partido Avante, foi homenageado na manhã do último sábado, 03, no auditório da ACIA – Associação Comercial e Industrial de Andradina, ao receber o título de “Cidadão Andradinense”, em homenagem outorgada pelo vereador propositor, Jonílcio Avelino da Silva, o Professor Careca da Natação. O homenageado se disse orgulhoso de ser o mais novo Cidadão Andradinense e muito honrará “ser filho” de Andradina.

Além do homenageado Campos Machado e do vereador propositor, Professor Careca da Natação, fizeram parte da Mesa de Honra dos trabalhos o presidente da Câmara de Andradina, vereador Guto Marão, os ex-prefeitos de Guaraçái, Gerson Caldato e de Murutinga do Sul, Ivan Pereira, além do vereador de Marabá Paulista, Eder Rocha. O protocolo esteve a cargo de Regis Renner.

Também presente no auditório da ACIA várias lideranças de Andradina, além de muitas outras regionais, que trouxeram sua palavra de apoio e parabenizando o trabalho do homenageado, um dos mais longevos ocupantes de uma cadeira no legislativo paulista.

EMENDAS PARLAMENTARES

Mostrando ser um dos parlamentares mais ativos da Assembleia Estadual, destinando várias emendas para Andradina e todo o interior paulista, duas dessas emendas merecem destaques: uma no valor de R$ 300 mil, destinada para reforma do campo de futebol do bairro Jardim Europa e outra no valor de 150 mil para reforma da piscina semiolímpica da Funsep – Fundação dos Servidores Públicos Municipais de Andradina.

QUEM É CAMPOS MACHADO

Advogado criminalista formado pela USP – Universidade de São Paulo, o deputado Campos Machado tem marcado sua atuação pelo respeito aos ideais que sempre nortearam sua história de vida. Líder e Presidente Estadual do Avante, Campos, desde cedo, teve em si imbuídos o princípio da autoridade, a preocupação com a ordem e a bandeira da honestidade, características primordiais do ideal janista: a defesa de uma sociedade mais justa.

Esse conjunto de valores, aliado à marca da lealdade presente em todas suas iniciativas, compôs a base de uma invejável carreira política – que teve início pelas mãos do ex-presidente Jânio Quadros, de quem foi advogado.

Reconhecido como um dos maiores líderes político-partidários do país, Campos Machado assumiu a presidência do Avante e revolucionou, abrindo totalmente a legenda à participação popular, por meio da criação de 20 departamentos temáticos que representam vários segmentos sociais e colaboram para a formatação de projetos e de políticas públicas, com foco no social, defesa da família, valorização da mulher e na promoção da pessoa humana.

No âmbito da Assembleia, Campos segue seus preceitos ao defender o respeito às instituições e poderes do Estado legitimamente constituídos.

MERECIDO

Segundo o vereador propositor, Professor Careca da Natação, que ganhou o apoio da plateia presente, a homenagem é mais do que justa e merecida, tornando o Deputado Estadual Campos Machado mais novo filho de Andradina, em reconhecimento aos relevantes serviços prestado em favor do município de Andradina.