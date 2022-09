Sessões da Câmara de Vereadores de Andradina passam a ser realizadas das 14h às 18h a partir da próxima segunda

“mudança no Regimento Interno mudou o horário das sessões”

ANDRADINA – Ao contrário do informado anteriormente, a Câmara de Vereadores de Andradina passa, a partir da próxima segunda-feira, 12, a realizar suas sessões ordinárias na parte da tarde, no período das 14h às 18h. A aleração foi aprovada por maioria dos votos dos parlamentares em sessão realizada na última segunda-feira, 29/08, mantendo o intervalo regimental de 10 minutos entre o expediente e ordem do dia.

O Projeto de Resolução de autoria da Mesa Diretora e subscrito por 12 vereadores, altera o artigo 168 do Regimento Interno da Câmara, que previa às sessões ordinárias fossem realizadas anteriormente das 19h30 à meia noite.

O presidente da Câmara, Guto Marão, além dos vereadores Hugo Zamboni, Sérgio Santaela, Eloá Pessoa e Careca da natação votaram contra o projeto. Os demais votaram a favor.

Segundo a justificativa dos vereadores favoráveis à mudança, o objetivo da proposta dará oportunidades para que mais pessoas poderem acompanhar às sessões do Legislativo andradinense no período da tarde.

A alteração no horário visa ainda a economia com gastos de energia, uma vez que no período noturno não há expediente normal e as luzes permanecem acessas para a sessões, gerando gastos desnecessários.