Deputado Campos Machado recebe título de ‘Cidadão Andradinense’

ANDRADINA – O vereador por Andradina, Professor Careca da Natação tem a honra de convidar os andradinenses para recepcionar o Deputado Estadual Campos Machado neste sábado (03), quando, a partir das 10h, será recepcionado no auditório da ACIA – Associação Comercial e Industrial de Andradina, ocasião em que será entregue a ele o “Título de Cidadão Andradinense”, pelos relevantes serviços prestados ao município, por tudo que tem feito por Andradina, através das emendas enviadas. O autor da honraria é o vereador Professor Careca da Natação.

A ACIA está localizada na rua Orensy Rodrigues da Silva, 628, centro, bem em frente da Prefeitura de Andradina. O vereador professor Careca da Natação aguarda a presença de todos.

QUEM É CAMPOS MACHADO

Advogado criminalista formado pela USP – Universidade de São Paulo, o deputado Campos Machado tem marcado sua atuação pelo respeito aos ideais que sempre nortearam sua história de vida. Líder e Presidente Estadual do Avante, Campos, desde cedo, teve em si imbuídos o princípio da autoridade, a preocupação com a ordem e a bandeira da honestidade, características primordiais do ideal janista: a defesa de uma sociedade mais justa.

Esse conjunto de valores, aliado à marca da lealdade presente em todas suas iniciativas, compôs a base de uma invejável carreira política – que teve início pelas mãos do ex-presidente Jânio Quadros, de quem foi advogado.

Reconhecido como um dos maiores líderes político-partidários do país, Campos Machado assumiu a presidência do Avante e revolucionou, abrindo totalmente a legenda à participação popular, por meio da criação de 20 departamentos temáticos que representam vários segmentos sociais e colaboram para a formatação de projetos e de políticas públicas, com foco no social, defesa da família, valorização da mulher e na promoção da pessoa humana.

No âmbito da Assembleia, Campos segue seus preceitos ao defender o respeito às instituições e poderes do Estado legitimamente constituídos.

Ao todo, são mais de 4 mil iniciativas legislativas e projetos em tramitação no Legislativo e 293 leis aprovadas, sendo algumas de repercussão nacional: gratuidade no Transporte Público Estadual para pessoas com mais de 60 anos, Lei da Liberdade Religiosa, Lei do Trabalho aos 40 Anos, Lei de Acesso às Praias para Pessoas com Deficiência, Lei do Cooperativismo Habitacional, entre tantas outras.

Paralelamente, Campos Machado desenvolve esforços na abertura de canais de diálogo com a população, por entender que o trabalho parlamentar exige atenção permanente aos pleitos daqueles para quem as leis são concebidas e criadas. Assim, amplia oportunidades para o cidadão participar na defesa dos seus direitos, em evidente contribuição para o aprimoramento do regime democrático.

O Banco de Projetos, criado por ele em 2004 e adotado pela ALESP cinco anos mais tarde, a Campanha pela Redução da Maioridade Penal e a Frente Nacional Contra a Liberação das Drogas são exemplos de sua atuação em plena sintonia com os anseios da sociedade. Em seu 8º. mandato, sempre reeleito com votações expressivas, Campos Machado obteve recorde histórico ao ser o único parlamentar a ser reconduzido para exercer a Liderança Partidária por 30 vezes consecutivas.

EMENDAS PARLAMENTARES

O Deputado Campos Machado destinou para o município de Andradina duas emendas, uma no valor de 300.000.00 (Trezentos Mil Reais) para reforma do campo de futebol do bairro Jardim Europa para o município de Andradina e outra no valor 150.000.00 (Cento e Cinquenta Mil Reais) para reforma da piscina semiolímpica da Funsep – Fundação dos Servidores Públicos Municipais de Andradina.

MERECIDO

Diante disto “não poderíamos deixar de homenagear este ilustre cidadão, tornando-o o mais novo filho de Andradina em reconhecimento aos relevantes serviços prestado em favor de nosso Município”, disse o vereador Professor Careca da natação, propositor da honraria.