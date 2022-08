Andradina estreia participação na Copa de Pereira Barreto de Fut-Sal

Uma equipe andradinense vai participar pela primeira vez da Copa Pereira Barreto de Fut-Sal, que vai reunir centenas de desportistas, entre atletas e equipe técnica, num dos campeonatos regionais mais tradicional do esporte da região.

Serão 12 equipes que estarão em busca do título do campeonato que dá grande visibilidade aos esportistas e equipes, isso segundo o subsecretário de Esportes, Fabrício Indião. O evento terá início oficialmente no sábado (20) com a cerimônia de abertura no Ginásio de Esportes Stélio Maia.

“Convidamos todos os andradinenses amantes do esporte a acompanhar o desempenho da nossa equipe neste campeonato que é mais uma retomada da participação de Andradina nos calendários regionais do esporte”, destacou.

Andradina será representada por duas equipes (Sub 13 e Sub 15) da seleção da Secretária de Esportes Cultura Lazer e Juventude. As partidas de estreia são de equipes de Suzanápolis.