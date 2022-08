Polícia Rodoviária apreende tijolos de maconha e pacotes de Skank

PENÁPOLIS – Policias rodoviários apreenderam, na noite de domingo (14), uma grande quantidade de tijolos de maconha e pacotes de skank, conhecida como “super maconha”, dentro de um automóvel na rodovia Marechal Rondon (SP-300), em Penápolis.

Um rapaz de 27 anos conduzia o carro, que havia sido roubado no Rio de Janeiro em junho deste ano. Ele tinha como passageira sua namorada, uma adolescente, de 17. A ação ocorreu por volta das 22h no quilômetro 484 da pista.

A equipe patrulhava pelo km 296, quando avistou um Renault Fluence. Ao dar sinal de parada, o investigado não obedeceu e, a partir daí, iniciou-se o acompanhamento, conseguindo abordar o veículo em um posto de combustível, próximo da base.

Revista

Ao revistarem o automóvel, os policiais encontraram no banco traseiro e porta-malas 223 tijolos de maconha, que pesaram quase 191 quilos, além de 10 pacotes de skank. Durante a ocorrência, o rapaz pediu para que a namorada danificasse o celular, jogando-o no chão.

Perguntado sobre os entorpecentes, ele contou que trabalha na lavoura e que um amigo passou o contato de uma pessoa, combinando o transporte. O jovem disse que entregaria o Renault Fluence em um município de Minas Gerais, onde receberia R$ 10 mil pelo “serviço”.

Em pesquisa pela numeração do chassi no sistema, foi constatado que o carro havia sido roubado em junho no Rio de Janeiro, estando com o emplacamento de outro modelo de São José dos Pinhais. O casal foi levado ao plantão policial para prestar esclarecimentos.

Na unidade, após a elaboração do boletim de ocorrência, o rapaz foi encaminhado para a cadeia local, estando à disposição da Justiça. Já a jovem foi apreendida e conduzida para a Vara da Infância e Juventude e, posteriormente, para uma unidade feminina da Fundação Casa. As drogas e o automóvel foram recolhidos e passarão por perícia. (Por: Ivan Ambrósio)