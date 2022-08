Câmara de Andradina aprova doação de terreno para a APAAR

Junto com a doação do terreno, foi aprovado repasse de verba no valor de R$ 70 mil

ANDRADINA – A Câmara de Vereadores aprovou por unanimidade em Sessão Ordinária realizada na noite de segunda-feira, 01, a doação de um terreno para a APAAR – Associação Protetora dos Animais de Andradina e Região, para que construa sua sede para dar um melhor atendimento aos animais que são acolhidos e assistidos pela entidade. Vários representantes da APAAR estiveram presentes na referida sessão.

Conforme o projeto aprovado, o terreno doado fica no Bairro Bela Vista e, junto com a doação do terreno, foi aprovada também uma verba no valor de R$ 70 mil, para a entidade realmente poder fazer seu trabalho sem precisar ficar ‘passando o pires’ todas as vezes em que atende casos complexos e necessita de ajuda para inteirar o “caixa”.

Vários vereadores usaram da Tribuna Livre enaltecendo o grande trabalho que a APAAR vem desenvolvendo e informar que nesses dois anos dessa atual Legislatura, vários deles apresentaram pedidos para que o Executivo fizesse uma doação de terreno para a Associação.

Até na contra-mão daquilo que se está acostumado acontecer, quando os vereadores precisam insistir, e muito, partiu exclusivamente da Prefeitura de Andradina doar o terreno e dar um suporte necessário em verba para que a APAAR possa desenvolver ainda melhor seu belíssimo trabalho em Andradina.

A entidade cuida atualmente de aproximadamente 40 animais em um lugar improvisado e que terá que ser desocupado antes do final do ano. “Estamos muito felizes com o que está acontecendo e com certeza teremos muito mais possibilidades de atender melhor e cuidar dos animais abandonados de forma mais digna”, disse em entrevista à imprensa a vice-presidente da entidade, Naiane Medeiros.

Todos os membros foram unânimes em dizer que a verba de R$ 70 mil destinada para a APAAR é muito importante, porém, não é suficiente para atender toda a demanda, por isso o trabalho de doação é muito importante.

Já o advogado Vinícius, um amante em defesa da causa animal, “é preciso ter consciência e fazer a denúncia para que se diminua cada vez mais os casos de maus tratos contra animais. Nós temos até novembro para desocupar o prédio que hoje usamos e estamos empenhados para que em um prazo de 04 meses possamos tirar os animais de lá e passar para o novo abrigo, e precisaremos de muita ajuda” disse ele na mesma entrevista de segunda-feira, 01.

DOAÇÕES SÃO IMPOIRTANTES

Se você quiser colaborar com a APAAR é só fazer sua doação pela conta da Caixa Econômica Federal, agência 0280, conta corrente 2315-7, a operação 03 e o CNPJ é 12.566.007/0001- 54.

DESPEDIDA DE UM SERVIDOR

No final da mesma sessão de segunda-feira, 01, o presidente da Câmara, Guto Marão, prestou uma homenagem ao servidor Arthur Donatoni, que ficou na Casa por um ano e meio e agora passou em concurso público para o Corpo de Bombeiros do Rio Grande do Sul, mais especificamente em Porto Alegre e ganhou de todos os vereadores uma salva de palma e uma despedida calorosa, com direito a uma foto de todos eles para recordação,