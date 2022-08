CTG Brasil abre processo seletivo exclusivo para profissionais com deficiência

Empresa oferece 10 oportunidades distribuídas entre as usinas Jupiá, Ilha Solteira e Chavantes e a sede em São Paulo. Inscrições vão até o dia 19 de agosto

A CTG Brasil, uma das líderes em geração de energia limpa no País, está com vagas abertas exclusivamente para pessoas com deficiência. No total, são 10 posições de assistente administrativo em diversas áreas de atuação da companhia, nas cidades de Três Lagoas, Ilha Solteira, Chavantes e São Paulo.

Para participar do processo seletivo, é preciso ter mais de 18 anos e ensino médio completo. Não é exigida experiência anterior. As inscrições podem ser feitas até o dia 19 de agosto, exclusivamente pelo link: https://carreiras.ctgbr.com.br/.

As oportunidades reforçam o compromisso da CTG Brasil em promover um ambiente de trabalho mais diverso e inclusivo. “Estas posições integram nosso Programa de Contratação de Profissionais com Deficiência, que prevê formação e treinamento para as atividades que essas pessoas irão desempenhar na CTG Brasil e, principalmente, capacitação para o mercado de trabalho”, afirma Fernanda Rosa, coordenadora de aquisição de talentos da CTG Brasil.

Sobre a CTG Brasil

A CTG Brasil trabalha para desenvolver o mundo com energia limpa em larga escala. Uma das maiores geradoras de energia do País, conta com a dedicação de seus talentos locais e está comprometida em contribuir com a matriz energética brasileira, pautada pela responsabilidade social e respeito ao meio ambiente. A empresa tem investimentos em 17 usinas hidrelétricas e 11 parques eólicos, com capacidade instalada total de 8,3 GW. Criada em 2013, é parte da China Three Gorges Corporation, uma das líderes globais em geração de energia limpa.