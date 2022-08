Operação conjunta PM e PC prende casal acusado de tráfico, associação ao tráfico e posse de munição

ITAPURA – Uma operação em conjunto envolvendo as Polícias Militar e Civil realizada na manhã de terça-feira, 02, prendeu o casal formado pelo desocupado e uma operadora, os dois de 28 anos e moradores na cidade de Itapura, acusados de tráfico de entorpecentes, associação ao tráfico e posse ilegal de munição, depois de flagrado crack, maconha, cocaína, aparelhos eletrônicos, munição, faca (arma branca) R$ 1.010,00 em dinheiro. Encaminhados à Delegacia de Polícia do município, o delegado ratificou a prisão do casal, ficando à disposição da Justiça. O filho de 10 meses ficou aos cuidados das conselheiras tutelares.

A prisão do casal aconteceu por volta das 6h, quando foi deflagrada a operação em conjunto em cumprimento a Mandado de Busca Domiciliar, expedido pelo Tribunal de Justiça de São Paulo, comarca de Ilha Solteira, juiz de direito Dr. Mateus Moreira Siketo, pela Rua Treze de Maio, centro de Itapura, em residência suspeita de promover a comercialização de entorpecentes.

Ao chegarem no local, os policiais 1° Sgt PM Reis, Sd PM Flávio e Sd PM Melo, além do Sd PM Bruno (de folga), avistaram A., morador, no portão da casa que, ao avistar as equipes policiais, empreendeu fuga para os fundos do imóvel, vindo a cair, sofrendo lesões superficiais no braço direito, levantando e prosseguindo em sua fuga, entrando no banheiro, onde tentou se desfazer de entorpecentes no ralo ali existente, auxiliado por sua amásia A., sendo ambos prontamente detidos.

Após serem cientificados sobre o Mandado de Busca Domiciliar, foi iniciada a vistoria no imóvel, ocasião em que os policiais encontraram: 35 porções de maconha, 5 pedaços de maconha em diversos tamanhos, dentro de um vasilhame, 41 porções de cocaína, 1 tijolo pequeno de crack, 13 porções de crack, 1 munição de calibre .38, 1 faca, 5 aparelhos celulares, 1 tablet e R$ 1.010,00 em espécie.

Diante das evidências que motivou o Mandado de Busca, os dois receberam voz de prisão e foram encaminhados ao pronto socorro e posteriormente ao DP local onde o Delegado, Dr. Miguel Gomes da Rocha Neto, os autuou em flagrante pelos crimes de Tráfico de Entorpecentes, Associação ao Tráfico e Posse Ilegal de Munição, os recolhendo ao cárcere, à disposição da justiça.

O filho do casal, de 10 meses, ficou aos cuidados das conselheiras tutelares Juliana e Paula.