Casal é morto a tiros em casa no bairro Atenas em Birigui

BIRIGUI – O casal identificado por Mirlene Gonçalves, 41 anos e Robson Leandro Fioroto, de 42, foram mortos a tiro na noite de sábado (9), na casa da mulher, que fica no bairro Atenas, em Birigui. O suspeito do crime seria um vizinho dela, que não havia sido encontrado até a manhã de segunda-feira, 11.

A Polícia Militar foi informada do duplo homicídio pela filha de Mirlene, que precisou ser atendida por equipe de resgate, pois passava mal. A mãe dela estava caída na rua, com ferimento de tiro na cabeça, já sem vida. Já o corpo de Fioroto foi encontrado caído no corredor da residência, com ferimento por disparo de arma de fogo nas costas.

LIGAÇÃO

Em conversa com a filha da vítima, ela contou à polícia que recebeu uma ligação do celular da mãe dela, feita por pessoa com voz masculina, informando que Mirlene havia sido ferida com disparo de arma de fogo na cabeça. Chegando ao local, ela se deparou com um carro saindo em alta velocidade.

A área foi preservada para realização de perícia e a polícia conseguiu imagens de câmeras de monitoramento que mostram o passageiro desse carro utilizando uma arma longa para atirar nas vítimas.

Ele seria vizinho de Mirlene.

Apesar das diligências, ele não havia sido localizado. Os corpos das vítimas foram recolhidos e encaminhados ao IML (Instituto Médico Legal) para exame necroscópico. Um inquérito foi instaurado e repassado para a DIG – Delegacia de Investigações Gerais da Polícia Civil.