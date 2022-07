Gerente e acompanhante de luxo presos pelo TOR com tijolos de pasta base de cocaína

PENÁPOLIS – A Polícia Militar Rodoviária prendeu na manhã desta segunda-feira, 11, o gerente comercial A. P. F., de 28 anos e a “acompanhante de luxo” (garota de programa) T. D. L., de 20 anos, acusados de tráfico de entorpecentes, depois de localizarem 29 tijolos de pasta base de cocaína, escondidos em compartimentos das portas de um Honda Civic, na cor prata, ocupado pelos dois. Encaminhados para a Delegacia de Polícia do município, foram indiciados por tráfico e permaneceram à disposição da Justiça. A droga e o veículo foram apreendidos.

A prisão do casal aconteceu no município de Penápolis, no trecho da Rodovia Assis Chateaubriand (SP-425), altura do km 294, durante o desencadeamento da “Operação Sufoco”, quando uma equipe do TOR (Tático Ostensivo Rodoviário), abordou um Honda/Civic, placas de Campo Grande/MS.

Após comportamento suspeito dos ocupantes e informações desencontradas sobre o destino da viagem, o veículo foi vistoriado e foram localizados escondidos sob o forro das portas dianteiras e traseiras, 29 tijolos de pasta base de cocaína.

O gerente comercial que conduzia o Civic informou que receberia R$ 8.000,00 para transportar a droga de Campo Grande/MS até Uberlândia/MG. Apor sua vez a passageira disse para os policiais que não sabia da existência da droga escondida no veículo.

Os dois acuados receberam voz de prisão e a ocorrência foi apresentada no 1° DP de Penápolis, onde foram autuados e indiciados em flagrante por tráfico de drogas. Os dois aguardam por decisão de audiência de custódia.

MIL NOTICIAS/Agência