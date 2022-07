Menino de 6 anos morre após acidente sobre a Usina de Ilha Solteira

ILHA SOLTEIRA – O aluno do primeiro ano da EMEF Aparecida Benedita Britto da Silva, Otávio Ferreira Bento, de apenas 6 anos (nascido em 13/01/2016), faleceu ao se envolver em um acidente de trânsito na noite de domingo, 03, ocorrido sobre a UHE – Usina Hidro Elétrica de Ilha Solteira. Os pais dele foram socorridos e encaminhados ao Hospital Regional de Ilha Solteira, medicados e liberados posteriormente. As Polícias Militar e Rodoviária compareceram ao local e registraram a ocorrência.

Os ocupantes do carro que provocou o acidente não ficaram feridos e permaneceram no local para prestar as devidas informações. Segundo informações, o condutor apresentava sinais de embriagues.

O trânsito no local precisou ser interditado nos dois sentidos, o que provocou congestionamento por algumas horas, desde o início do a socorro às vítimas, trabalho da perícia e retirada dos dois veículos sobre a UHE de Ilha Solteira.

Devido ao acidente a a demora na liberação do trânsito por causa do trabalho da perícia técnico-científica, a Polícia Militar da cidade que dava apoio no local acabou prendendo um homem de 52 anos que havia assassinado um outro de 28, durante uma cavalgada realizada na cidade de Iturama/MG. Ele estava a bordo de um caminhonete Toyota Hillux, na cor branca e pretendia fugir para o Mato Grosso do Sul. (leia matéria no site)

SEPULTAMENTO

O corpo do pequeno Otávio Ferreira Bento, de apenas 6 anos, foi velado e sepultado às 16h desta segunda-feira, 04, na cidade de Selvíria/MS.

NOTA DE PESAR

É com extremo pesar que a Prefeitura de Ilha Solteira, por meio da Secretaria Municipal de Educação, Juventude, cultura, Esporte e Lazer, comunica o falecimento do aluno Otávio Ferreira Bento, nascido em 13/01/2016, que cursava o primeiro ano.

A EMEF Aparecida Benedita Britto da Silva, por meio de sua administração, professores, funcionários e alunos, lamenta esta perda e deseja que os familiares, amigos e colegas sejam confortados neste momento.

Sem dúvida, o Otávio deixará uma grande saudade em nossos corações.

Secretaria Municipal de Educação, Juventude, Cultura, Esporte e Lazer

EMEF Aparecida Benedita Britto Silva.

Prefeitura Municipal de Ilha Solteira.

Ilha Solteira, 04/07/2022