TOR prende um homem por tráfico de drogas e captura outro procurado da justiça

PENÁPOLIS – A Polícia Militar Rodoviária em duas ações distintas de fiscalização em ônibus realizadas na manhã desta quarta-feira, 06, prendeu um rapaz de 18 anos acusado de tráfico de entorpecentes ao flagra-lo com 21 tabletes de maconha e capturou um homem de 40 anos procurado da Justiça. O presos foram encaminhados à Delegacia do Município de Penápolis e depois das providências cartorárias, permaneceram a disposição da Justiça.

TRÁFICO DE ENTORPECENTES

Na primeira ação da manhã, uma equipe do TOR – Tático Ostensivo Rodoviário, em abordagem a um ônibus para fiscalização às 7h35, no Km 287 da Rodovia Assis Chateaubriand (SP 425), após comportamento suspeito de um passageiro identificado por P. R. S. L., 18 anos, morador na cidade de Campo Grande/MS, suas bagagens foram vistoriadas e, em duas malas, foram encontrados 21 ‘tijolos’ de maconha.

O jovem informou aos policiais rodoviários que pegou a droga em Campo Grande/MS e entregaria em São José do Rio Preto/SP, e que receberia R$ 2.000,00 pelo transporte.

PROCURADO DA JUSTIÇA

Em outro ônibus abordado pelos rodoviários, após consulta aos antecedentes do passageiro C. M. O., 40 anos, morador na cidade de Jesuítas/PR, foi verificado que ele era procurado da justiça do estado do Paraná, pelo crime de atentado violento ao pudor.

O presos foram encaminhados à Delegacia do Município de Penápolis.

P. R. S. L., de 18 anos, foi autuado em flagrante por tráfico de drogas e R. M. O., 40, capturado. Ambos foram encaminhados à Cadeia Pública de Penápolis, permanecendo a disposição da justiça.