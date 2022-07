Trânsito na Barão do Rio Branco muda a partir da meia noite de hoje

ANDRADINA – Na virada desta terça-feira (05), para quarta-feira (06), o trânsito na Avenida Barão do Rio Branco vai mudar. todos os dispositivos de segurança para a volta da mão dupla em toda a extensão da avenida já estão preparados, incluindo semáforos.

Dois novos semáforos foram instalados nos cruzamentos com a avenida Guanabara e também com a Paes Leme, que passam a ser de 4 e 3 tempos. Segundo o diretor de trânsito, Oswaldo Rodrigo Pentian a sinalização vertical e horizontal do trecho entre as ruas Presidente Vargas e José Augusto de Carvalho já mudou e deverão ser obedecidas a partir da data estabelecida.

O engenheiro Geraldo Pila, secretário de Obras do Governo de Andradina, afirmou que a necessidade das alterações foi constatada após avaliação e acompanhamento do impacto do trânsito nas ruas próximas. “Precisamos organizar o tráfego intenso de veículos na região melhorando a mobilidade urbana”.

A mudança foi aprovada pelo Conselho Municipal de Trânsito sendo uma ação que vai colaborar com reformulação do trânsito na área central de Andradina, motivada pela a implantação da Paes Leme Mall Street, que está reformulando a principal rua do comércio Andradinense.

Os motoristas que transitam pela avenida devem ficar atentos. Uma campanha educativa está tomando as ruas nesta terça-feira com a ajuda dos atiradores do TG 02 007.