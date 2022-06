Dupla é presa na Rondon com 8 tabletes de maconha

CASTILHO – A Polícia militar prendeu no último dia 18, o auxiliar técnico de enfermagem, R. A. S., de 38 anos, morador de Lavinia e o serviço gerais E. L. R., 44, morador de Mirandópolis, acusados tráfico de entorpecentes, depois de surpreendidos em um motocicleta transportando 8 tabletes de maconha, pesando pouco mais de 4,5 Kg e uma porção de cocaína. Encaminhados para o plantão da Delegacia Seccional de Andradina, foram indiciados e recolhidos à cadeia de Pereira Barreto, à disposição da Justiça.

A prisão da dupla aconteceu durante patrulhamento de Força Tática pela rodovia Marechal Rondon (SP 300), sentido Andradina a Castilho, quando os policiais 1⁰ Sgt PM Alexander, Cb PM Calister, Cb PM Diletti, Cb PM Rezende, avistaram uma motocicleta Honda 160cc, de cor preta, ocupada por dois indivíduos que, ao avistarem a viatura, se portaram de modo suspeito, sendo de pronto abordados, próximo do km 650, nas proximidades do posto Rodotruck. Submetidos à busca pessoal, nada de ilícito foi localizado.

Em entrevista com R. A. S., ele informou que tinha passagem pelo crime de tráfico e que iriam para o bairro Vila dos Operadores, localizada às margens do lago da UHE de Jupiá.

Convictos que a informação passada não era verídica, que provavelmente iriam até a cidade Três Lagoas/MS buscar entorpecente, os policiais coordenaram um cerco, colocando as viaturas em pontos estratégicos, aguardando seu retorno.

Algum tempo depois a mesma motocicleta com os dois indivíduos foi avistada retornando pelo mesmo trajeto, sendo ambos novamente abordados.

Em nova busca pessoal, foram localizados dois tijolos de maconha com o passageiro E. L. R., e seis tijolos com o condutor R. A. S., além de uma porção de cocaína. A maconha pesou pouco mais de 4,5 Kg.

Questionados sobre a droga localizada, informaram que foram até a cidade de Três Lagoas/MS, pegaram o entorpecente e que receberiam a quantia de RS 400,00 para levar até a cidade de Mirandópolis, onde um deles mora.

Diante do material ilícito localizado e a confissão, os dois receberam voz de prisão com base no artigo 33 da lei 11343/06 – Tráfico de Drogas, sendo os dois detidos conduzidos ao Plantão Policial de Andradina, apresentados à delegada de plantão, que ratificou a voz de prisão, recolhendo ambos à carceragem, ficando à disposição da justiça.

A Polícia Civil apreendeu os tabletes de maconha, a porção de cocaína, a motocicleta utilizada pela dupla para praticar o crime de tráfico e um telefone celular encontrado com um dos indiciados.