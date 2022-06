Casal morre em acidente entre moto e carro na SP-316 entre Rio Claro e Santa Gertrudes

Um casal de jovens, de 20 e 21 anos, morreu após a colisão da moto em que estavam e um carro no km 174 da Rodovia Constantine Peruchi (SP-316), que liga Rio Claro a Santa Gertrudes, na noite de sábado (25).

Segundo informações da Polícia Civil, o acidente ocorreu por volta das 19h30. O motorista do carro disse que seguia com a esposa, no sentido Santa Gertrudes, quando a moto do casal, que seguia no sentido contrário, invadiu a pista e colidiu contra o veículo. As causas ainda são desconhecidas.