Três Lagoas registra dois homicídios em menos de 24 horas

Em um deles um homem foi morto com tiro na cabeça próximo a “Invasão do Guanabara”. Outro homem conhecido como “quinzinho”, morreu no Hospital Auxiliadora após ser esfaqueado.

TRÊS LAGOAS/MS – Um homem de 33 anos é a segunda morte registrada em Três Lagoas (MS), distante 42KM de Andradina (SP), em menos de 24 horas. O crime aconteceu na tarde de quinta (23), na rua Theotônio Mendes, no bairro Guanabara, próximo à um local conhecido na cidade como “Invasão”, onde residem pessoas sem teto.

A vítima, identificada como Silvio Rodrigues dos Santos, foi baleado na cabeça por uma pessoa que evadiu-se do local após realizar os disparos. A Polícia Civil de Três Lagoas, por meio da SIG (Seção de Investigações Gerais) conversou com alguns familiares do autor do crime, e faz buscas para encontrar o suspeito.

A equipe do SAMU realizou os primeiros socorros, no intuito de resgatar a vítima, mas momentos depois constatou-se o óbito. As investigações continuam.

Essa é a segunda morte registrada em menos de 24 horas em Três Lagoas.

OUTRO CRIME

O primeiro homicídio foi registrado no início da madrugada da mesma quinta-feira (23), após Joaquim de Freitas Ribeiro Filho, de 38 anos, conhecido como “quinzinho”, morreu no Hospital Auxiliadora nesta madrugada após ser esfaqueado no punho, antebraço e no peito, próximo de um bar na Vila Haro.

“Quinzinho” chegou a ser socorrido, sendo até mesmo entubado pelos socorristas no local devido a grande quantidade de sangue perdida pela vítima, ficando entre a vida e a morte.

O crime que tinha sido registrado como Tentativa de Homicídio, passa agora à Homicídio e sua investigação fica a cargo da 3°DP e da SIG, que investigará o caso, visando identificar o autor do esfaqueamento.