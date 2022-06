Prefeito Paulo Boaventura recebe comando da PM no gabinete e tratam sobre segurança pública

CASTILHO – Nesta semana o prefeito Paulo Duarte Boaventura recebeu em seu gabinete o capitão PM Valdomiro, comandante da 1ª Cia do 28º Batalhão de Polícia Militar Interior (BPM/I), juntamente com os sargentos PM Vieira e Estigarribia. Este último comandante do Pelotão da PM em Castilho.

A pauta do encontro foi a Segurança Pública e as ações em conjunto entre Atividade Delegada e a equipe do Código de Postura do Município. Para o prefeito, essa parceira tem resultado em baixos índices de criminalidade em Castilho.

Os problemas mais recorrentes como furtos, danos a patrimônios ou até mesmo perturbação do sossego público tendem a diminuir ainda mais, acredita o Chefe do Executivo. “Hoje temos mais de 90 pontos de câmeras de monitoramento espalhados pela cidade. São imagens nítidas e de boa qualidade que auxiliarão a Polícia no dia a dia”, destacou Paulinho.

O capitão Valdomiro, por sua vez, elogiou o trabalho da equipe municipal e também reconheceu que a Atividade Delegada deu um ganho importante para a segurança dos castilhenses.

Uma das preocupações tanto da Administração, quanto da Polícia Militar é com o crescimento de casas/clubes para locações como áreas de lazer. Nos próximos dias deverão ser intensificadas campanhas de conscientização junto aos proprietários desses imóveis, bem como com os organizadores de pequenos eventos particulares. A medida visa coibir som alto, seja automotivo ou residencial.

Fonte: Urubupunganews