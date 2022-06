Começa hoje a Copa Life no Cecam na Categoria 40 anos

ANDRADINA – A diretoria do CECAM – Centro Esportivo, Cultural e Assistencial Augusto Mariani programou para a noite desta sexta-feira, 24, a partir das 19h30, uma partida válida pela abertura da Copa Life de Futebol Máster, categoria 40 anos, quando se enfrentam Amigos do Guarani x Santo Antônio. Os outros jogos acontecem somente na próxima sexta-feira, dia 01 de julho. A final da competição esta programada para o dia 20 de Agosto próximo, não havendo nenhum outro motivo de força maior.

Além de Amigos do Guarani e Santo Antônio, que fazem o jogo de abertura nesta sexta-feira, 24, ainda participam da Copa as equipes do Cecam/Peladeiros; Cecam/Apoio Rural; Despachante Três Lagoas/Comercial F. C.; Marcelinho Auto Car/Nipon F. C. e Nosso Clube Guaporé.

As quatro melhores equipes classificadas realizam a semifinal em jogo único e os vencedores disputam o título da competição, também em jogo único.