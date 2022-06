Câmara aprova aumento salarial para Enfermeiros e Auxiliares da Saúde

ANDRADINA – Na última segunda feira (19), após a sessão ordinária que ocorre semanalmente, a Câmara Municipal de Andradina aprovou por unanimidade em sessão extraordinária, presidida pelo vereador e atual presidente Guto Marão (PP), realizada no plenário do Poder Legislativo, um Projeto de Lei que aumentará o salário dos Enfermeiros e Auxiliares de Enfermagem que trabalham 8 horas no município de Andradina.

O Projeto de Lei que altera as disposições das leis nº 3.904/2022, 3.905/2022, 3.906/2022 e a 3.907/2022 do município de Andradina trará aumento de aproximadamente 48% para os Enfermeiros e 11% aos Auxiliares de Enfermagem. Tal projeto foi encaminhado pelo Poder Executivo e os vereadores o aprovaram de forma unânime em meio a aplausos dos populares que estavam presentes na sessão ordinária.

Vários vereadores foram a tribuna e declararam apoio ao Projeto de Lei, “sabemos da importância que esses profissionais da enfermagem têm para nosso município, principalmente em uma época que enfrentamos uma Pandemia, sem o trabalho desses guerreiros nós jamais conseguiríamos passar por essa barreira, reconhecê-los com um aumento salarial é o mínimo que podemos fazer para esses verdadeiros batalhadores que estiveram a frente não só da pandemia, mas em todos ou outros dias de suas vidas profissionais.” Citou o presidente do Poder Legislativo Guto Marão após a sessão.

Como ficaram os salários com a aprovação do Projeto de Lei:

Os Enfermeiros de 8 horas de trabalho recebiam antes o salário de R$ 3.066,60, agora com a aprovação do Projeto de Lei, o salário foi para R$ 4.517,23, ou seja, um aumento de aproximadamente 48%. Já os Auxiliares de Enfermagem também com carga horária de 8 horas recebiam anteriormente R$ 2.110,50 e agora passarão a receber R$ 2.349,99, ou seja, 11% de aumento salarial.

Assessoria Legislativa