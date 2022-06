Ataque com faca a ônibus em Piracicaba mata três pessoas e fere outras três

PIRACICABA – Vídeos registrados por testemunhas mostram o momento em que o suspeito de matar três pessoas esfaqueadas e deixar outras três feridas dentro de um ônibus se rendeu após negociar com policiais militares, em Piracicaba (SP), na tarde desta terça-feira (21).

Na série de vídeos, é possível ver quando dois policiais chegaram no local e começaram a conversar com o suspeito, que ainda estava dentro do ônibus.

Do lado de fora do coletivo, uma policial mulher, com arma em punho, mantém contato com o rapaz, que joga parte dos pertences para fora do veículo.

Em outra gravação, mais policiais chegam para dar reforço e, em seguida, o suspeito desce do coletivo e se rende. Ele é algemado e levado pelos policiais.

O ataque

O homem esfaqueou e matou três pessoas dentro de um ônibus do transporte coletivo no Centro. Outras três pessoas feridas foram socorridas com vida.

O suspeito foi preso e, de acordo com a Polícia Civil, ele escolheu as vítimas aleatoriamente, apresentava falas desconexas e não tinha uma motivação para o crime.

O ataque ocorreu quando o coletivo estava na Avenida Armando de Salles de Oliveira, no cruzamento com a Rua Regente Feijó, nas proximidades do Terminal Urbano da cidade.

Imagens que circulam em redes sociais mostram o homem realizando os ataques e PMs chegando ao local para tentar impedir o ataque.

O trecho foi interditado e as vítimas foram atendidas pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu). Polícias militar e civil e Guarda Civil Municipal foram para o local, que também foi sobrevoado pelo helicóptero Águia, da PM.

Segundo a prefeitura, morreram no ataque duas mulheres e um homem. Os nomes e idades não foram informados até a última atualização. Os corpos foram encaminhados ao Instituto Médico Legal (IML).

Outras duas vítimas foram conduzidas para o Hospital dos Fornecedores de Cana de Piracicaba (HFC). Uma delas é um rapaz de 28 anos que está em estado grave e a outra é uma idosa de 60 anos que está em estado estável, segundo o último boletim médico da unidade de saúde.

Já uma idosa foi socorrida com crise nervosa para uma Unidade de Pronto Atendimento (UPA) da rede municipal.

Em nota, a concessionária TUPi Transporte, responsável pelo transporte público na cidade manifestou apoio e solidariedade às vítimas e seus familiares.

“Informações indicam que uma pessoa atacou deliberadamente quem estava em sua frente com uma faca vitimando pessoas e ferindo outras causando pânico generalizado. O homem foi preso e a TUPi está acompanhando o caso e em contato com as autoridades locais e a prefeitura municipal”, acrescentou.

Fonte: G1