Prefeitura intensifica recolhimento de animais de grande porte

ANDRADINA – O serviço de recolhimento de animais de grande porte está sendo intensificado pela Prefeitura de Andradina. Na cidade, um canal entre o município e os moradores revelam um grande número de cavalos e bois soltos pelas ruas. Conforme a prefeitura, o serviço de recolhimento será intensificado pelo grande número de reclamações.



Os animais ficavam soltos na maioria das vezes, quando os seus proprietários não possuírem pasto ou condições de alimentarem seu rebanho.



“Respondendo a solicitação da população, nós tomamos a atitude de fazer uma fiscalização mais intensa de recolhimento de animais”, explicou o assessor Edgar Dourado de Matos.



Esta semana, por exemplo, foram apreendidos 15 vacas na área central da cidade. “Os animais ficarão nesse local até que o dono se manifeste e pague as taxas”, afirma.



Os donos destes animais tem que pagar as custas do recolhimento e tratamento dos animais em área reservada aos animais recolhidos, onde recebem alimento, água e, se necessário, atendimento veterinário. Caso os animais não sejam resgatados pelos proprietários eles poderão ir a leilão.



A prefeitura informa que a população pode entrar em contato pelo telefone (18) 3702-1000 e requisitar o recolhimento e encaminhamento do animal.

Secom/Prefeitura