Pai é preso depois de matar duas filhas de 5 e 6 anos

Polícia só conseguiu entrar na casa em Taquarituba (SP) após seis horas de negociação. Crianças foram encontradas sem vida. Segundo a PM, Natáli, de 5, e Natanaeli, de 6 anos, tinham cortes no pescoço.

TAQUARITUBA – O assassinato de duas irmãs na terça-feira (24), em Taquarituba(SP), provocou grande comoção entre os moradores da cidade. As crianças foram encontradas mortas dentro da casa onde moravam após serem feitas reféns pelo pai.

O homem foi preso em flagrante por duplo homicídio e a Polícia Civil investiga o caso.

O Tribunal de Justiça de São Paulo (TJ-SP) manteve a prisão do pai das meninas de 5 e 6 anos que foram mortas em Taquarituba (SP). O caso gerou comoção na cidade de 23 mil habitantes, no interior de São Paulo.

Natanael de Lima, de 28 anos, passou por audiência de custódia no início da tarde desta quarta-feira (25) e teve a prisão em flagrante convertida em preventiva. Na sequência, ele foi levado para o sistema prisional da região.

Natáli, de 5 anos, e Natanaeli, de 6, foram encontradas mortas no fim da tarde de terça-feira (24), horas depois que o pai delas anunciou que estava mantendo as filhas reféns, no Jardim Santa Rita. Segundo a PM, elas tinham cortes no pescoço.

A mãe das crianças não estava na casa no momento do crime. Segundo a Polícia Civil, os pais são separados, porém, o homem dormiu na casa na noite anterior ao crime.

Pela manhã, a mulher saiu para trabalhar e deixou as filhas sob os cuidados de uma cuidadora. O homem, então, dispensou a cuidadora e manteve as filhas sob cárcere privado.

O homem foi preso em flagrante por duplo homicídio. Após horas de negociações, policiais decidiram entrar na casa, já que o homem não dava sinais de que as crianças estavam vivas. Para deter o suspeito, foi necessário o uso de arma de choque e tiro de borracha.

A PM informou que foi acionada no fim da manhã por vizinhos que notaram um vazamento de gás. Quando os policiais chegaram no local, o homem que estava na casa se negou a abrir a residência e anunciou que estava mantendo as filhas reféns.

De acordo com a PM, durante horas, o suspeito falava que as filhas estavam amarradas dentro da casa, mas não as mostrava para a polícia. Um equipamento escâner da polícia foi usado para detectar que as crianças não estavam se movimentando.

A Polícia Civil de Taquarituba informou que ainda não se sabe a motivação do crime e que nenhuma linha de investigação será descartada. Durante a prisão, o pai ficou em silêncio.

Uma terceira filha da mulher, que não é filha biológica do suspeito, saiu de casa para ir à escola antes do crime acontecer.