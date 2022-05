Polícia Civil recupera diversos produtos de furto em casa no bairro Benfica

ANDRADINA – A Polícia Civil de Andradina realizou na manhã de terça-feira, 24, Operação Divisa Integrada, dando cumprimento a Mandado de Busca e Apreensão em uma residência situada na rua Paulo Marin, próximo do cruzamento com a rua Tiradentes, no bairro Benfica, localizando diversos produtos oriundos de furtos recentes. Os produtos foram apreendidos e encaminhados à sede da DIG – Delegacia de Investigações Gerais, onde foram feitas triagem e, a medida que forem descobertas suas origens, devolvidos aos seus proprietários.

A operação envolveu policiais civis da DIG – Delegacia de Investigações Gerais e DISE – Delegacia de Investigações Sobre Entorpecentes.

Um desses proprietários vítima dos ladrões já foi localizado, é o ex-jogador Fabrício Carvalho, que foi avisado da localização e compareceu ao local, reconhecendo diversos produtos como: freezer, fogão industrial, botijão, climatizador, fiação elétrica, entre outros itens furtados de sua chácara localizada ao lado do Clube dos Médicos. O prejuízo chegou próximo dos R$ 10 mil.

“Pelo menos com a localização de parte desses produtos, ameniza o prejuízo”, disse Carvalho.

“CASA DO SAPO”

A casa alvo do cumprimento de Busca e Apreensão por parte da Polícia Civil era residência do pedreiro F. A. S., o “Sapo”, de 42 anos, morador do Benfica, preso pela Polícia Militar na noite de 16 de abril último, acusado de tráfico de entorpecentes, posse ilegal de munições e receptação de fios de cobre. “Sapo” é um velho conhecido das Policias Civil e Militar, já estando preso por vários anos pelos mesmos tipos de crime, entre eles tráfico e agora receptação. Acredita-se que ele barganhava os produtos furtados por usuários a troco de drogas.

Segundo a Polícia Civil, ele morava no local com duas tias e será averiguado se elas tem algum tipo de envolvimento com os crimes, ou apenas sabia dos mesmos e não informou às autoridades constituídas.

O QUE ALIMENTA O TRÁFICO DE DROGAS?

O usuário, que muitas vezes furta os bens de sua própria casa para trocar por drogas e alimentar seu vício, quando não, furta o que encontrar com facilidade e troca em boca de fumo.

A exemplo entre outras situações foi quarta-feira (24), em Andradina, a Delegacia de Investigações Gerais (DIG) e a Delegacia de Investigações Sobre Entorpecentes (DISE) em cumprimento de Mandado de Busca, localizou numa residência vários objetos furtados, que através de buscas em boletins de ocorrências registrados e postagens nos grupos de PVS – Programa de Vigilância Solidária, foi possível localizar várias vítimas de furtos anteriores.

Senhores, não deixem de registrar numa Delegacia um furto que por ventura forem vítima, pois qualquer objeto pode ser localizado numa operação seja da Policia Militar ou Civil e se tiver registro da ocorrência, vocês terão seus bens restituídos. (2º Sargento PM Marcelo Donegatti).