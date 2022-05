Motoristas não devem estacionar no trecho em obras da Paes Leme

ANDRADINA – A Divisão de Trânsito da Secretaria de Obras do Governo de Andradina alerta ao motoristas a respeitarem a sinalização e não estacionar na área da segunda etapa de obras de implantação do projeto da Paes Leme Mall Street.

O trecho da rua Paes Leme entre as ruas Alexandre Salomão e Ceará encontra-se em obras sendo liberado uma passagem para carros. Para o sucesso da manutenção do corredor transitável é essencial que os motoristas não estacionem à esquerda no referido trecho de forma que o trânsito flua normalmente.

O motorista que desobedecer a recomendação e sinalização está sujeito à multas.



Obras

O reinício das obras na Paes Leme Mall Street será executado durante o dia e parcialmente durante as noites, para trabalho de demolição.

Neste momento as obras acontecerão do lado direito de quem desce, do lado da loja das Casas Pernambucanas. “Nós queremos minimizar o transtorno das obras para o comércio como um todo. Pedimos atenção redobrada para que a gente consiga terminar a obra sem precisar interditar a Paes Leme novamente”, disse o secretário de Obras Geraldo Pilla.

Secom/Prefeitura