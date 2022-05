Dupla é presa em Mirandópolis acusada de furtar farmácia

MIRANDÓPOLIS – A Polícia Militar prendeu na tarde da última quinta-feira, 12, o garçom W. S. C., de 39 anos, e o ajudante geral R. M. O., 29, os dois em situação de morador de rua em Mirandópolis depois de deixarem a penitenciária Nestor Canoa, acusados de furto qualificado contra uma farmácia da cidade. Os dois foram encaminhados ao plantão da Delegacia Seccional de Andradina, foram indiciados e permaneceram a disposição da justiça.

As prisões dos dois acusados aconteceram próximo das 18h daquela quinta-feira, quando os policiais militares de Mirandópolis, Cb PM Juliano e Sd PM Teramusse, foram informados pelo 2° Sgt PM Esquinca, que de folga, teria visto em um grupo de WhatsApp da “Programa Vizinhança Solidária” a informação de que dois indivíduos haviam praticado furto pela farmácia “Drogão Mais Interior” e estariam pelo terminal rodoviário da cidade.

Rapidamente os policiais foram até a rodoviária e abordou os dois acusados. Durante busca pessoal encontraram em poder deles 01 caixa de Aciclovir, 01 frasco de Sorine, 01 bisnaga de protetor solar, 01 frasco de Ômega 3, 01 frasco de repelente, 01 frasco de Listerine e 01 frasco de condicionador.

Diante das evidências (denúncia do PM de folga e do material furtado localizado com eles), ambos receberam voz de prisão e foram conduzidos ao Plantão Permanente de Andradina, onde o delegado plantonista, Dr. Carlos Sergio Falsiroli, ratificou a voz de prisão, os autuando em flagrante e os recolhendo à Cadeia Pública de Pereira Barreto, permanecendo à disposição da justiça.

O garçom W. S. C., de 39 anos, é oriundo da cidade de São José do Rio Preto/SP e o ajudante geral R. M. O., 29, de Campo Grande/MS.

A ocorrência teve a participação e o apoio do 2º Sgt PM Esquinca e do Cb PM Sandro que, mesmo de folga, foram ao Plantão de Andradina em veículo particular a fim de subsidiar e apoiar no registro dos fatos.