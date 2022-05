Motorista de caminhão é preso com mais de 5 toneladas de maconha

Abordagem foi feita em praça de pedágio na Rodovia João Baptista Cabral Rennó (SP-225), em Piratininga (SP). Apreensão foi feita em operação conjunta da PF e Polícia Rodoviária.

PIRATININGA – Uma ação conjunta da Polícia Federal e da Polícia Rodoviária apreendeu uma grande quantidade de maconha na tarde de quinta-feira (5) em uma praça de pedágio na Rodovia João Baptista Cabral Rennó (SP-225), em Piratininga (SP).

De acordo com a Polícia Rodoviária, a droga foi encontrada dentro do compartimento de carga de um caminhão, do tipo bitrem tanque. A apreensão foi no quilômetro 252, por volta das 13h30.

Após minuciosa vistoria, foi localizado no interior dos tanques, grande quantidade de maconha, perfazendo 5.370 kg (cinco mil, trezentos e setenta quilos).

O motorista, que estava sozinho no momento da apreensão, foi preso em flagrante e encaminhado à Polícia Federal de Bauru (SP). A carreta tanque e a droga foram apreendidos.