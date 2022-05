Natação do ATC/Prefeitura Municipal conquista 90 medalhas em Presidente Prudente

PRESIDENTE PRUDENTE – A equipe de natação do ATC/Prefeitura Municipal participou no último final de semana do Torneio Regional de Natação da Federação Aquática Paulista, no Complexo Aquático ” Antônio Macca ” em Presidente Prudente. A competição reuniu cerca de 170 atletas da região e do estado de MS, das categorias pré Mirim (07 anos) a Sênior (acima de 20 anos) das cidades de: Votuporanga, Presidente Prudente, Araçatuba, Rio Preto, Andradina e Campo Grande/MS.

A equipe andradinense, formada por 40 atletas sob o comando dos professores Careca, Viury e Grazielli, foram muito bem e conquistaram 90 medalhas, sendo 50 de ouro, 25 de prata e 15 de bronze, além de 10 atletas que foram classificados no ranking brasileiro entre os dez melhores em suas respectivas categorias.

Segundo os professores, essa competição foi muito boa para atletas andradinenses, que melhoraram bem as suas marcas individuais e com certeza vai motivar mais ainda para os treinos e para as principais competições nesse final de semestre. Todos estão de parabéns pela atitude.

Destaques para os atletas que conquistaram três ou mais medalhas de ouro: Julia Naomi Utida de Souza (11 anos), Maria Eduarda Rudalov (12 anos), Rogério Ryu Stalberg Shirai (10 anos ), Cauan Fábio da Silva Araújo (12 anos), Davi Kenzo Dias da Silva (12 anos), Pietro Henrico P. D. Menezes (13 anos), Guilherme Lima da Silva Moraes (16 anos), Jorge André da Silva Garrio (16 anos).

Parabéns também aos atletas classificados no ranking brasileiro: Julia Hansted Oliveira Santos, Ana Julia Rodrigues de Oliveira, Kimberly Laura Silva Peres, Nicole Spontoni dos Santos, Karina Shirai, Julia Naomi Utida de Souza, Arthur H. F. de Carvalho, Rogério Ryu Stalberg Shirai, Oswaldo Francisco de Paula Neto e Davi Kenzo Dias da Silva.

Agradecimentos a Secretaria de Esportes e ao Executivo pelo transporte dos atletas e a todos os pais que colaboraram com as despesas.

Festival de Natação Novos Talentos

ANDRADINA – Será realizado neste próximo sábado, dia 7, grande Festival de Natação Novos Talentos e contará com a participação de aproximadamente de 400 crianças e jovens participantes de 03 a 18 anos das seguintes escolas de natação: Academia Acqua e Cia, Academia As Meninas de Três Lagoas/MS, Academia Morango de Castilho, Projeto Municipal Renovo e ATC/A.I.E.A/Prefeitura Municipal.