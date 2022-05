Amigos da Bola e Audax empatam em amistoso visando futuras competições

ANDRADINA – As equipes do Amigos da Bola e Audax, categoria livre, empataram pela contagem de 3 gols em amistoso realizado na tarde do último sábado (30), nas dependências do Nosso Clube Guaporé, em preparação visando a participação em futuras competições promovidas pela Secretaria Municipal de Esportes. O time do Amigos da Bola fez uma parceria e está “mandando” todos seus jogos no clube acima.

O jogo foi bastante equilibrado, hora uma, e hora outra equipe levando vantagem nas ações ofensivas, mas os dois times, desfalcados de alguns jogadores, não partiram com tudo para o ataque, já que não queriam deixar suas defesas desprotegidas.

O Amigos da Bola sofreu mais o desgaste físico, já que precisou utilizar jogadores da partida anterior, na categoria veteranos, quando enfrentou a AABB de Três Lagoas/MS e venceu pelo placar de 3 a 0.

Mesmo assim os que jogaram as duas partidas se dedicaram e não deixaram sua equipe sofrer a derrota. Parabéns a todos os envolvidos e a equipe deve marcar mais amistosos visando preparações futuras.