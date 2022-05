Prefeitura abre 150 novas vagas de estacionamento para motos no Centro

ANDRADINA – A Divisão de Trânsito do Governo de Andradina está fazendo um remanejamento de vagas de motos no eixo da rua Paes Leme e confluências para ampliara o número de vagas de estacionamento. Segundo o Secretário de Obras de Andradina, Geraldo Pilla o novo espaço de estacionamento está sendo criado por conta das alterações provocadas pela implantação da Paes Leme Mall Street.

Com a mudança estão sendo criadas novas 150 vagas para motos e outras 20 para carros no conhecido “Bolsão do Camelódromo”, estacionamento localizado aos fundos do centro de comércio informal. O local será destinado a vagas transferidas da Rua Paes Leme e também das ruas Manoel Teixeira de Freitas e Alexandre Salomão.

Mais Mudanças

Segundo o Diretor de Segurança Pública, André Luís de Lima Augusto, a Prefeitura, juntamente com a Polícia Militar e o Conselho Municipal de Trânsito estão realizando alguns estudos que poderão promover novas alterações no trânsito pelas imediações. “As mudanças devem ser anunciadas em breve e possivelmente sejam neste mesmo local visando atender mobilidade urbana e qualidade no trânsito para promover uma maior segurança”, disse Lima Augusto.

Secom/Prefeitura