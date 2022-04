Outra carreta tomba no trevo de Nova Independência

NOVA INDEPENDÊNCIA – A Polícia Militar Rodoviária registrou na tarde desta quinta-feira, 21 (feriado de Tiradentes), mais um acidente envolvendo carreta na rodovia Euclides Oliveira Figueiredo, a “Rodovia da Integração” (SP 563), no trevo de acesso ao município de Nova Independência. Com contusão no ombro e hematoma no pescoço, os dois lado esquerdo, o motorista da carreta foi socorrido por um veículo da Secretaria de Saúde do município até a UPA – Unidade de Pronto Atendimento, em Andradina, medicado e liberado.

O acidente aconteceu quando o motorista Marco Antônio Da Silva, de 52 anos, da cidade de Itambé/PE, dirigia a carreta Iveco, na cor preta, placa de Sud Mennucci, carregada com silagem coletada na cidade de origem do veículo, e tinha como destino o município de Pirapozinho, na região de Presidente Prudente.

Segundo o motorista, quando contornava aquele trevo, o peso da silagem fez com que a carreta e a cabine tombassem na pista, caindo além do acostamento, derramando a carga na área de escape. O motorista acabou batendo o ombro esquerdo na cabine depois de levar um “tranco” do cinto de segurança.

Vários motoristas que passavam pelo local no momento do acidente ajudaram o condutor a sair do veículo e não foi preciso o socorro do Corpo de Bombeiros de Andradina. Um veículo do setor de saúde providenciou o encaminhamento até uma unidade médica em Andradina, onde foi melhor avaliado e liberado posteriormente.

O condutor informou que o veículo possui seguro do “cavalo”, mas não soube informar se era válido para a carga e o semi-reboque. Ele informou ainda que não estava em alta velocidade no momento do acidente e não entende como pode ter acontecido.

O trânsito no local não precisou ser interrompido, já que a carga e a carreta ficaram no acostamento, além da pista (leito carroçável).

SEGUNDO ACIDENTE

Esse é o segundo acidente registrado no mesmo trevo em menos de uma semana, felizmente sem vítimas graves. O outro aconteceu no último dia 14, quando um motorista de 39 anos capotou uma carreta carregada com laranjas a granel. Ele sofreu luxação do ombro, contusão no joelho, os dois do lado esquerdo, e escoriações pelo corpo, felizmente sem muita gravidade.

O acidente aconteceu quando o motorista dirigia uma carreta na cor branca, carregada com uma carga de laranja a granel (solta), coletada na cidade de Santa Fé do Sul e tinha como destino o município de Paranavaí/PR, seguindo pela “rodovia da Integração, sentido Andradina/Dracena, quando, ao efetuar o contorno do trevo de acesso ao município de Nova Independência (que é em nível), por motivos a serem esclarecidos pela Polícia Civil, perdeu o controle de direção, tombando além do acostamento.

Os dois motoristas alegaram o mesmo motivo para o acidente: as cargas a granel deslocaram-se de uma vez com todo o peso para o lado direito do veículo (lado de fora da pista) e acabaram tombando.

DESNÍVEL PARA FORA DAS PISTA

Segundo informações a serem apuradas pela reportagem, o desnível do asfalto é para o lado de Fora do trevo, para facilitar o escoamento das águas pluviais quando acontecem chuvas mais intensas.

Alguns motoristas ouvidos pela reportagem em acidentes anteriores alegam que o correto era esse desnível ser para dentro da pista, ou seja, para dentro do canteiro central, mas não é o que acontece.

Essa situação precisa ser resolvida para que outros acidentes não aconteçam, como já houve vários anteriores, até com vítimas fatais. Caso isso seja acatado (mudar o desnível da pista), precisaria também serem construídas caixas coletores de águas pluviais no canteiro central e com tubulação subterrâneas, fazer o escoamento correto das aguas acumuladas.