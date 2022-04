PM prende condenado por estupro dias antes da prescrição da pena

BIRIGUI – Um homem de 46 anos condenado a seis anos e três meses de prisão por estupro e atos obscenos foi preso por policiais militares no início da tarde desta quinta-feira (31) no bairro Monte Líbano, em Birigui, onde estava escondido. A execução da pena iria prescrever no próximo dia 10.

O sargento PM André Souza explicou que a equipe tomou conhecimento do local onde o foragido estava escondido e o surpreendeu dentro de casa. Ele estava ciente da condenação e não reagiu à prisão.

O foragido havia sido condenado por crime praticado em Gastão Vidigal e vivia escondido em Birigui. Se não fosse preso até o dia 10 de abril a execução da pena perderia efeito. Ele foi levado ao plantão policial de Birigui e ficou preso à disposição da Justiça.