ANTT diz que transporte de trabalhadores em ônibus era irregular

Para a agência o veículo constava como inativo e não poderia operar.

SAPOPEMA/PR – Após o trágico acidente que tirou a vida de 11 trabalhadores entre eles dois três-lagoenses e deixou mais de 20 feridos, na noite de quarta-feira (30), na cidade de Sapopema, na rodovia PR-090, no estado do Paraná, a ANTT (Agência Nacional de Transportes Terrestres) informou que a situação do ônibus era irregular e não poderia realizar transportes coletivos.

O ônibus com 32 passageiros tombou em uma ribanceira matando 10 pessoas na hora e outra no hospital após ser socorrida. A situação documental do ônibus virou uma grande incógnita, a Engemec, empresa em que as vítimas prestavam trabalho, foi procurada durante o dia todo pela equipe de reportagem para dar informações sobre a cidade natal das vítimas e sobre o veículo, se era particular ou fretado, mas a proprietária da empresa não respondeu as mensagens e nem atendeu as ligações.

Devido a dificuldade de comunicação com os órgãos de segurança locais, só foi possível acesso ao número da placa do ônibus no final do dia. O veículo pertencente a empresa Transportadora Labor LTDA foi procurada por nossa reportagem e uma funcionária transferiu para outra empresa, a Expresso Adamantina, que não respondeu nenhuma das solicitações com pedido de informações.

VÍTIMAS IDENTIFICADAS

Inicialmente, foram identificadas as vítimas fatais: Adilson Dias, de 52 anos, que era morador em Três Lagoas e dirigia o ônibus, além de Altemiro Gomes, Carlos Ricardo Gonçalves dos Santos, Edson Moreira, José Humberto da Silva, Josimar Soares do Nascimento, Jonathan Wellington Guimarães Souza, Luiz João dos Santos, Roberval da Rocha Silva e Sidney Rosa Pedroso, que era morador em Corumbá.

